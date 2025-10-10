Derrumbe CAES: Retiran maquinaria que había quedado soterrada

-

Entre los trabajos realizados, se finalizó la limpieza del paso peatonal.

El personal que trabaja en la limpieza del derrumbe de grandes proporciones del kilómetro 24 de carretera a El Salvador, retiró vehículos soterrados, este viernes 10 de octubre.

Eddy Monzón, comandante de los Bomberos Municipales Departamentales, indicó que se logró extraer la máquina del cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala, la cual estaba atrapada entre los escombros.

Esta maquinaria con la que han hecho las limpiezas en el área, se había quedado soterrada luego del nuevo deslave que se produjo la noche del pasado jueves 9 de octubre.

Otros vehículos retirados

También, se retiró del lugar un minicargador frutal, el cual se presume que pertenece a la constructora que trabaja en el sector previo al derrumbe del pasado lunes 6 de octubre.

Asimismo, se procedió con el retiro del picop que de igual manera había quedado soterrado desde el pasado lunes.

Paso peatonal libre

Además, Monzón agregó que se ha finalizado la limpieza del paso peatonal en el sector, por lo que las personas ya pueden transitar con mayor comodidad.

El paso vehicular continúa inhabilitado debido a los riesgos que representa transitar sobre la carretera, según las autoridades.