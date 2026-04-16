Dos accidentes mortales se reportan este jueves en la zona 7

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Dos incidentes quedaron registrados en la Calzada San Juan y bulevar La Democracia durante las primeras horas de este jueves 16 de abril.

El primer hecho registrado se sobre un motorista que perdió la vida en bulevar La Democracia, en cercanías del Parque Erick Barrondo zona 7, cuando perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un transporte de carga pesada que estaba cruzado.

Hasta el momento, no ha sido identificado y el tramo quedó bloqueado, por lo que conductores provenientes de bulevar Tulam Tzu son desviados a Periférico en zona 1, mientras que las personas que provienen de zona 7 o bulevar La Madre a calzada San Juan o carril auxiliar del Periférico.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia pero el motorista ya había perdido la vida. (Foto: Amilcar Montejo)

En un hecho aislado se reportó un peatón fallecido en la calzada San Juan 10 avenida zona 7, en el tramo que conduce a El Trébol.

Por el momento se conoce que fue un peatón entre los 35 a 40 años de edad y aun no ha sido identificado. El vehículo responsable se dio a la fuga.

Debido al hecho se han reducido los carriles por lo que se está utilizando bulevar La Madre, calzada Roosevelt y Periférico 13 calle o Cejusa, como vías alternas.

La víctima quedó tendida en la cinta asfáltica tras ser atropellado. (Foto: Amilcar Montejo)