¡Video! Cámara capta accidente provocado por un conductor distraído

Dos mujeres cayeron sobre la cinta asfáltica luego de impactar con el conductor que huyó del lugar.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un joven herido esta tarde en la zona 6 de Mixco
Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en la avenida del Rastro, en la zona 4 de Retalhuleu.
En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un vehículo de dos ruedas circula mirando hacia un costado, lo que provoca que avance en diagonal y termine saliéndose del carril derecho.
En el carril izquierdo circulaba otro vehículo de dos ruedas en el que iban a bordo dos mujeres, quienes colisionaron con el otro conductor que se les atravesó.
Estas tres personas no portaban casco de seguridad, pero no resultaron heridas y se levantaron de la cinta asfáltica. A pesar de los reclamos, el responsable huyó del lugar ante la mirada de las demás personas.