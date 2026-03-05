Versión Impresa
¡Video! Cámara capta accidente provocado por un conductor distraído

  • Por Geber Osorio
05 de marzo de 2026, 12:02
El responsable del percance vial huyó del lugar. (Foto ilustrativa: istock)

Dos mujeres cayeron sobre la cinta asfáltica luego de impactar con el conductor que huyó del lugar.

Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en la avenida del Rastro, en la zona 4 de Retalhuleu.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un vehículo de dos ruedas circula mirando hacia un costado, lo que provoca que avance en diagonal y termine saliéndose del carril derecho.

En el carril izquierdo circulaba otro vehículo de dos ruedas en el que iban a bordo dos mujeres, quienes colisionaron con el otro conductor que se les atravesó.

Estas tres personas no portaban casco de seguridad, pero no resultaron heridas y se levantaron de la cinta asfáltica. A pesar de los reclamos, el responsable huyó del lugar ante la mirada de las demás personas.

Mira aquí el video:

