Ataque armado deja un joven herido esta tarde en la zona 6 de Mixco

El joven de 21 años fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Auto deportivo se incendia! Múltiple colisión provoca tránsito lento en zona 12
Un joven resultó herido tras un incidente armado que se registró la tarde de este miércoles 4 de marzo, en la sección “A“ de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco.
La Policía Nacional Civil (PNC) arribó al lugar de los hechos y tras localizar a la víctima, dio aviso a los Bomberos Municipales para que asistieran a este hombre, quien fue identificado como: Jonathan René blanco Sumalet, de 21 años.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, por lo que se confirmó que presentaba heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del brazo derecho y en el tórax.
Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde médicos de turno lo recibieron, según indicó el cuerpo de bomberos.
Las autoridades correspondientes investigan el motivo de este ataque armado que se originó a plena luz del día.