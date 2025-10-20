Cámara capta a uno de los asaltantes en el museo del Louvre (video)

-

Un video muestra a uno de los ladrones haciéndose pasar por trabajador del museo.

Un robo histórico se registró la mañana del domingo 19 de octubre en el museo del Louvre, en Francia.

Sujetos se hicieron pasar por trabajadores, ingresaron al museo y en cuestión de minutos de se robaron 9 joyas de valor incalculable.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.

Una de las cámaras registró el momento en que uno de los delincuentes finge ser trabajador del museo para sacar una joya.

Así ocurrió el robo

Dos de los ladrones llegaron a bordo de un camión montacargas, uno con un chaleco amarillo y el otro con uno naranja. Los otros dos llegaron montados en sendas motocicletas de más de 400 cilindradas.

El montacargas estacionó en el muelle François Miterrand, frente al río Sena, y se elevó hasta la primera planta del Louvre.

Dos ladrones rompieron la ventana con una sierra radial y entraron en la Galería de Apolo.

"Les tomó 30 segundos. Estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron", dijo a la televisión un testigo visual que se desplazaba en bicicleta en ese momento.

Con los rostros cubiertos, robaron nueve piezas, todas del siglo XIX.

Cinco agentes del museo "presentes en la sala y en los espacios adyacentes" intervinieron "inmediatamente" para aplicar "el protocolo de seguridad", según el ministerio de Cultura.

"Cuando la seguridad se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dieron la vuelta, empezaron a correr y a decirnos: ¡Evacuen!", asegura a la cadena CNews Rayan, un guía que entraba en ese momento en la sala.

*Con información de AFP