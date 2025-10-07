Cámara de Comercio de Guatemala rechaza bloqueos de carreteras

Veteranos militares anunciaron medidas de hecho para este día.
La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que calificó como acciones penales, ilegales y violatorias a los derechos constitucionales, los bloqueos en el país.
"Es inaceptable que, por cualquier motivo, grupos de personas actuando al margen de la ley bloqueen carreteras y puntos estratégicos del país", precisa el documento.
La Cámara señala que estas acciones perjudican "directamente a la población en general, limitando sus derechos ciudadanos a desplazarse por el territorio nacional y ejercer sus actividades económicas y cotidianas".
La institución exigió a las autoridades responsables del orden público "actuar inmediatamente" y no permitir los bloqueos anunciados para este martes 7 de octubre y de esa forma se preserve los derechos constitucionales de la mayoría de guatemaltecos.
"Basta ya de bloqueos, las autoridades no deben permitir estos abusos, que reiteradamente se cometen en el país", finaliza el comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala.