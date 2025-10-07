Exmilitares inician bloqueos en varios puntos del país este martes

Se reportan inicio de bloqueos en distintas rutas en el país.
Exmilitares y expatrulleros de autodefensa civil iniciaron bloqueos en distintos puntos del país este martes 7 de octubre.
Las manifestaciones estaban programadas para las 6:00 de la mañana de este martes afectando varias carreteras principales del territorio nacional.
De acuerdo con un oficio difundido por los organizadores, la medida responde a la falta de respaldo de los diputados del Congreso de la República a una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Integral.
El documento también señala que los manifestantes exigen la aprobación de una ampliación al Decreto 51-2022, que consideran fundamental para recibir beneficios económicos pendientes.
Autoridades y medios locales reportan hasta el momento varios tramos bloqueados por los grupos de exmilitares y expatrulleros que participan en las movilizaciones.