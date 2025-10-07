Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Exmilitares inician bloqueos en varios puntos del país este martes

  • Por Susana Manai
07 de octubre de 2025, 07:17
La medida responde a la falta de respaldo de los diputados del Congreso de la República. (Foto: Archivo/Soy502)

La medida responde a la falta de respaldo de los diputados del Congreso de la República. (Foto: Archivo/Soy502)

Se reportan inicio de bloqueos en distintas rutas en el país. 

TE PUEDE INTERESAR: Conred declara alerta anaranjada en el territorio nacional ante las lluvias

Exmilitares y expatrulleros de autodefensa civil iniciaron bloqueos en distintos puntos del país este martes 7 de octubre.

Las manifestaciones estaban programadas para las 6:00 de la mañana de este martes afectando varias carreteras principales del territorio nacional.

De acuerdo con un oficio difundido por los organizadores, la medida responde a la falta de respaldo de los diputados del Congreso de la República a una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Integral.

El documento también señala que los manifestantes exigen la aprobación de una ampliación al Decreto 51-2022, que consideran fundamental para recibir beneficios económicos pendientes.

Autoridades y medios locales reportan hasta el momento varios tramos bloqueados por los grupos de exmilitares y expatrulleros que participan en las movilizaciones.

Oficio presentado por los exmilitares y expatrulleros anunciando cierres de carreteras. (Foto: redes sociales)
Oficio presentado por los exmilitares y expatrulleros anunciando cierres de carreteras. (Foto: redes sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar