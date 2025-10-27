Cámara de Industria alerta por riesgos, tras robo de armamento del Ejército

-

La Cámara de Industria cuestionó la capacidad del Estado para prteger a la población, tras los hechos recientes en el Sistema Penitenciario y el Ejército.

EN CONTEXTO: Roban armamento en Comando Aéreo del Norte

Un día después de que trascendió el robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte, en Petén, la Cámara de Industria de Guatemala alertó sobre el riesgo que eso supone para la población y calificó de "inaceptable" lo ocurrido.

"Este hecho revela una grave falta de control por parte de las autoridades del Ministerio de la Defensa sobre armas de alto poder que representan una amenaza directa para la vida de los guatemaltecos y para la seguridad nacional", reza un comunicado difundido por la entidad.

Ahí también recuerda otros hechos recientes, como la fuga de reos, que, considera, "evidencia un deterioro de la gobernabilidad y de la capacidad del Estado de proteger a la población".

La Cámara de Industria también criticó que se informara sobre el robo del armamento por medio de un comunicado e indico que ello "no es suficiente".

"Guatemala necesita acciones inmediatas, responsabilidades claras y absoluta transparencia sobre el avance de la investigación y sobre las medidas que se están implementando para salvaguardar la seguridad de los guatemaltecos", se lee en el pronunciamiento.

El robo

El Ministerio de la Defensa, a través de un comunicado, reportó el robo de armamento dentro de las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén. Aunque el texto se difundió el sábado 25 de octubre, el hecho habría ocurrido un día antes.

En el texto, las autoridades indican que ya se activaron los protocolos y se presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP). También se dio a conocer que ya había una persona detenida por su presunta vinculación en el robo.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la cantidad ni características de las armas sustraídas.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/MFzGZRgIpZ — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) October 25, 2025

MP inicia investigación

Por su parte, el MP informó sobre las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

"La Fiscalía Regional IX, en coordinación con la Fiscalía de Distrito de Petén, inició el ejercicio de la acción penal pública y la persecución penal tras recibir la denuncia por el robo de armas bélicas pertenecientes al Ejército de Guatemala", indicó el ente investigador.

Añadió que hubo verificaciones en el Comando Aéreo del Norte, en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y otras unidades de la Policía Nacional Civil.