Roban armamento en Comando Aéreo del Norte, Petén

Se detuvo a una persona implicada en el hecho.
El Ministerio de la Defensa, a través de un comunicado, reportó el robo de armamento dentro de las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.
El hecho ocurrió el 24 de octubre y, según las autoridades, ya se activaron los protocolos y la respectiva denuncia al Ministerio Público (MP), lo que produjo la captura de una persona, aun sin identificar.
"Como resultado de dichas acciones, una persona vinculada al hecho fue puesta a disposición de las autoridades competentes", dice parte del comunicado.
No se detalló el tipo de armamento ni la cantidad que fue extraída del comando militar. Pero, las autoridades se encuentran en las investigaciones de la denuncia.