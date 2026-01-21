Cámaras de vigilancia "delataron" a dos presuntos sicarios

Uno de los señalados es menor de edad y su rostro circuló por redes sociales.
Videos captados por cámaras de vigilancia habrían delatado a William Arnoldo Pérez Paredes, de 26 años, alias el ''Chaparro", y a un menor de edad, señalados de participar en hechos delictivos, principalmente en robo de motocicletas.
Fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento en la colonia Prados del Carmen, Escuintla, lo que permitió la aprehensión en flagrancia de Pérez Paredes, mientras que el adolescente de 15 años fue remitido a un juzgado.
En el inmueble, las autoridades localizaron una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y 13 municiones, que eran portadas de manera ilegal, así como una placa de circulación de motocicleta robada el 19 de noviembre de 2025 en el kilómetro 102 de la ruta RN-14, Escuintla.
Videos circularon en redes
La captura forma parte del seguimiento a una investigación que señala que ambos estarían vinculados al robo de motocicletas a mano armada y posibles hechos de sicariato en distintos sectores del departamento, acciones que habrían quedado registradas en videos que circularon en redes sociales.
Pérez Paredes cuenta con antecedentes por faltas contra el orden público y robo de equipo terminal móvil, registrados en 2018 y 2019, indicó la Policía Nacional Civil.