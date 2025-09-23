Cambiar el color de tu vehículo requiere trámites ante la SAT

-

Cambiar el color de un automóvil implica gestiones ante la SAT, pago y certificación del vehículo; entérate de los costos y requisitos.

Modificar el color de un vehículo va más allá de una decisión estética. El proceso implica trámites legales ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la verificación técnica del automotor, pasos que resultan indispensables para circular sin inconvenientes.

Eliseo Gutiérrez, propietario del taller Go Autos Body Shop, con 14 años de experiencia en pintura y enderezado, explica que el primer paso es clave.

Los picops 22R son de los más comunes en talleres de pintura. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Lo más importante es empezar con el pintado y asegurarse de que el taller esté inscrito en la SAT para emitir la factura legal. Muchos vehículos, especialmente picops importados, requieren este procedimiento antes de circular", señala.

Posteriormente, los propietarios deben llenar en línea el formulario SAT-8933, realizar el pago correspondiente y someter el vehículo a un expertaje electrónico.

700 quetzales es el costo que puede llegar a pagar el propietario del vehículo para el trámite ante la SAT

Este procedimiento puede hacerse en línea o en la Comisaría 42 de San Marcos, a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la cual certifica que el motor y chasís no hayan sido alterados ni estén vinculados con hechos delictivos.

La oficina local de la SAT atiende de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Requisitos para el trámite ante SAT

Documento Personal de Identificación (DPI)

Factura del cambio de color emitida por taller inscrito en la SAT

Constancia de pago del formulario SAT-8933

Constancia de pago del Impuesto sobre Circulación

Expertaje electrónico del vehículo

Descarga de distintivos electrónicos en la agencia virtual

Es importante seguir este proceso para circular de manera legal. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

La inversión

El costo final del servicio depende del tipo de pintura, tricapa, sintética, acrílica o poliuretano, además del modelo y estado del vehículo.

Quienes optan por contratar un tramitador, deben considerar un gasto adicional cercano a Q700, que incluye la gestión ante la SAT y el seguimiento del expediente.

Al concluir el proceso, los distintivos electrónicos se descargan por medio de la agencia virtual de la SAT, quedando el vehículo legalmente habilitado para circular.

"Es fundamental verificar la procedencia del vehículo. El expertaje garantiza que los datos coincidan. Si todo está en regla, el trámite puede completarse en tres días, aunque a veces tarda hasta una semana", dijo el tramitador Vinicio Orozco.

El expertaje es uno de los requisitos primordiales al momento de cambiar el color de tu auto. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Costos aproximados según el modelo del vehículo