Consejos para comprar un auto usado sin poner en riesgo tu inversión

Antes de adquirir un vehículo usado, revisa estructura, seguridad y antecedentes para garantizar una compra segura y confiable.

Con más de 18 años de experiencia en el mundo de la mecánica, Gamaliel Matheu, de 35 años, se ha convertido en un referente en Coatepeque para quienes buscan adquirir un vehículo usado de forma segura y con la confianza de que su inversión será provechosa.

Desde los 17 años se dedica a este oficio, lo que le ha permitido acumular conocimiento práctico y técnico que hoy comparte con quienes desean adquirir un automóvil.

El primer paso es revisar que el vehículo no esté picado, es decir, que su estructura no presente corrosión ni partes oxidadas que puedan comprometer la seguridad o el rendimiento. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Matheu explicó que los modelos más buscados en el mercado nacional continúan siendo camionetillas y sedanes de marcas japonesas, vehículos que pese a los años, mantienen una alta demanda por su resistencia, economía y facilidad de conseguir repuestos.

Sin embargo, destacó que más allá de la marca o el modelo, lo primordial al momento de adquirir un vehículo es poner atención a ciertos detalles que pueden marcar la diferencia entre una buena compra y un gasto que se convierta en problema.

Quienes buscan adquirir un vehículo usado deben estar seguros que su inversión será provechosa. (Foto: Rudy López/Colaborador)

"El primer paso es revisar que el vehículo no esté picado; es decir, que su estructura no presente corrosión ni partes oxidadas que puedan comprometer la seguridad o el rendimiento. Muchas veces, la apariencia engaña, y es necesario verificar a fondo el chasís y la carrocería", señaló el mecánico.

Otro punto indispensable, agregó, es comprobar que el automóvil cuente con bolsas de aire en buen estado, ya que la seguridad del conductor y de los pasajeros debe ser siempre la prioridad. "No sirve de nada tener un carro bonito si no ofrece protección en caso de accidente", enfatizó.

No hay que dejarse llevar únicamente por el precio o la apariencia del vehículo, sino a realizar una revisión completa. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Además, Matheu recordó que es fundamental asegurarse de que toda la documentación esté en orden. Recomendó a los compradores solicitar la solvencia en la Policía Nacional Civil (PNC), trámite que permite verificar si el automóvil tiene alguna denuncia de robo o está involucrado en procesos legales.

Finalmente, animó a las personas a no dejarse llevar únicamente por el precio o la apariencia del vehículo, sino a realizar una revisión completa, preferiblemente con apoyo de un mecánico de confianza. "Un chequeo a tiempo puede evitarle al comprador gastos inesperados y problemas legales en el futuro", concluyó.