Conoce los requisitos y costos para cambiar el medidor de agua en tu hogar

-

La Municipalidad de Guatemala explica cómo realizar el cambio o reconexión del medidor de agua, los requisitos necesarios y el costo del trámite para garantizar un servicio eficiente y el correcto registro del consumo en los hogares.

LEE TAMBIÉN: Pasos y requisitos para tramitar la instalación de agua potable en tu propiedad

La Municipalidad de Guatemala informó a la población que cada proceso relacionado con el medidor de agua, como corte, reconexión o cambio, se hace bajo un reglamento claro, con el objetivo de garantizar un servicio justo, eficiente y transparente para todos los vecinos.

Es importante que estés enterado que la reconexión del medidor de agua tiene un costo, el cual se establece en la normativa municipal y forma parte del proceso regular de restablecimiento del suministro.

El personal de Empagua se encarga de realizar los trabajos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La gestión permite restablecer el servicio de agua potable bajo condiciones adecuadas, asegurando que el aparato funcione correctamente y registre el consumo real del hogar.

Si por alguna razón debes hacer este tipo de cambio en tu residencia, pero no conoces los pasos a seguir; no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo y en qué momento.

Se debe cambiar el medidor cuando está en mal estado, presente irregularidades, por robo o porque llegó al final de su tiempo de vida útil. (Foto: Empagua)

Lo primero que debes hacer es presentarte a la Unidad de Orientación e Información al Vecino de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), ubicada en el sótano del edificio municipal o en cualquier Mini Muni.

No se te olvide llevar contigo el nuevo medidor, el cual es necesario compres en cualquier ferretería, pero es necesario tomar en cuenta que debe de ser de las marcas: ARAD, BARMETER, CICASA, DOROT, DH, ITRON, NEPTUNO, NIÁGARA, PWM, R&M, TEKVAL, AHS, GENEBRE O HYDRO. Los medidores tienen costos diferentes para que elijas el de tu conveniencia.

Previo al trámite es necesario comprar un medidor autorizado en una ferretería. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

También, hay que presentar la factura original y la fotocopia de la compra del nuevo contador de agua. No se te olvide llevar contigo el original y copia de tu documento personal de identificación (DPI). El cambio tiene un costo de Q336.

Si el cambio se hace por ser un robo, el trámite es similar al de una reconexión, con la diferencia que es indispensable indicar explícitamente que fue robado, esto permite que la gestión se atienda con mayor prontitud.

El costo del cambio está regulado por el reglamento municipal. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Motivos de cambio

Según la comuna, se debe cambiar el medidor cuando está en mal estado, presente irregularidades, por robo o porque llegó al final de su tiempo de vida útil. Tomar en cuenta que a los medidores mecánicos se recomienda su cambio cada cinco a ocho años, en cuanto a los medidores ultrasónicos llegan a durar hasta 15 años o más, esto depende del estado de la batería y el mantenimiento.

Planificar el cambio del medidor es una acción preventiva, con la cual se contribuye a un servicio más eficiente y justo. El informarse, cumplir con el reglamento y realizar los trámites correspondientes permite que el agua siga llegando de forma segura y confiable a los hogares.