Pasos y requisitos para tramitar la instalación de agua potable en tu propiedad

El trámite para el servicio de agua potable requiere presentar documentos del inmueble, llenar el formulario de Empagua y adquirir un medidor autorizado. La instalación cuesta Q3,886.40 y puede pagarse al contado o en cuotas de 3, 6, 9 o 12 meses según la preferencia del usuario.

Si deseas contar con el servicio de agua potable dentro del perímetro de la ciudad, debes seguir una serie de pasos y cumplir ciertos requisitos establecidos por la Empresa Municipal de Agua (Empagua).

El trámite inicia con la presentación de documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Entre los requisitos se solicita una fotocopia legible de la Escritura Pública o primer testimonio.

Se tiene la opción de pagar el costo de instalación en varias cuotas. (Foto: Archivo)

En caso de no contar con este documento, el solicitante deberá presentar la certificación original del historial de la finca extendida por el Registro General de la Propiedad, junto con su respectiva consulta electrónica. Estos documentos deben tener una vigencia máxima de tres meses.

Asimismo, se requiere la certificación original y vigente de la Solvencia Municipal del inmueble, el Documento Personal de Identificación (DPI) en original y copia, y el Boleto de Ornato vigente. Cuando el trámite sea efectuado por un tercero, será obligatorio presentar un mandato especial o carta de poder legalizada por notario.

La instalación tiene un costo de Q3,886.40. (Foto: Archivo)

La documentación también incluye la certificación catastral y el croquis de ubicación del inmueble, ambos extendidos por la Dirección de Catastro y Administración del IUSI, así como una fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT) o del Registro Tributario Unificado (RTU).

Cumplir con estos requisitos permite a los usuarios planificar la adquisición del medidor y coordinar la instalación con Empagua, asegurando que el servicio funcione correctamente y cumpla con los estándares de calidad.

El interesado debe de comprar el contador. (Foto: Archivo)

Formulario

Una vez reunidos los requisitos, el interesado debe completar el formulario de solicitud, el cual se obtiene en las oficinas de Orientación e Información al Cliente de Empagua o en cualquier Mini Muni.

Tras la aprobación del trámite, el usuario deberá adquirir un medidor de agua de 3/4 de pulgada de una de las marcas autorizadas por la institución y presentarlo junto con el original y copia de la factura.

Se deben de llenar algunos requisitos para solicitar el servicio. (Foto: Archivo)

El costo total de la instalación asciende a Q3,886.40. Empagua ofrece la opción de cancelarlo en un solo pago o en cuotas de 3, 6, 9 y 12 meses. Para acceder al financiamiento, se debe realizar un anticipo de Q1,915.20 y el saldo restante se distribuye en el plazo seleccionado.

Finalmente, la entidad indicó que su personal se comunicará con el solicitante para coordinar los detalles y la fecha de instalación del servicio.

Para mayor información, Empagua pone a disposición el número de WhatsApp 2285-8700, el teléfono 1551 y su portal oficial en internet.