Así lucen los protagonistas de "Beverly Hills 90210", 33 años después

Los protagonistas de "Beverly Hills 90210" han sorprendido por su cambio de look y su frescura, así cambiaron con el tiempo.

Jason Priestley, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Tori Spelling, Luke Perry y Brenda Walsh vivieron las aventuras y complicaciones de la adolescencia en los años 90, afortunadamente se tenían el uno al otro para apoyarse.

Los años han pasado y a 33 años del éxito de la serie, así lucen ahora sus protagonistas

Jason Priestley



El intérprete de Brandon Walsh, nacido en Canadá, actualmente tiene 53 años y continúa en televisión, participó en la serie "Private Eyes". Tras el éxito de la serie participó en más de 30 películas.

Jennie Gart



Nació en Illinois (Estados Unidos), interpretó a Kelly Taylor en "Beverly Hills 90210", también fue reconocida por su participación en la comedia "Lo que me gusta de ti" (2002-2006).

En 2002 fue diagnosticada con insuficiencia de la válvula mitral del corazón, condición que necesita ser monitoreada.

(Instagram)



Brian Austin Green



El californiano que interpretó a David Silver se casó en 2010 con la actriz Megan Fox con quien tuvo tres hijos, luego se separaron. Tuvo apariciones en series como "Smallville", "Terminator: Las crónicas de Sarah Connor "y "Ama de casas desesperadas".

(Foto:; Instagram)



Gabrielle Carteris



La actriz que dio vida a Andrea Zuckerman en "Beverly Hills 90210" fungió como presidenta del Sindicato de Actores de Cine y de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión de Estados Unidos (SAG AFTRA), también prestó su voz para varios videojuegos, es descendiente de griegos y nació en Arizona.

(Foto: oficial)



Ian Ziering



Interpretó a Steve Sanders en la serie y encarnó a Finn Shepard en la saga "Sharknado". Realizó voces para varios videojuegos y series, nació en Nueva Jersey.

También participó en una temporada del programa "Bailando con las estrellas" y en el galardonado show de streaptease masculino "Chippendtoriales" en Las Vegas.

(Foto: Instagram)



Tori Spelling



Nacida en Los Angeles (Estados Unidos), tiene 45 años y es hija de Aaron Spelling, productor de Beverly Hills 90210.

Terminó siendo una de las principales protagonistas de la famosa serie. Luego también participó en algunas películas como "Scream 2" y "Scary Movie 2".

En uno de sus libros, Spelling "It Like It Is", Spelling admitió tener problemas financieros debido a la cancelación de una de sus series, de malas decisiones de bienes raíces y un cuarto embarazo difícil.





Shannen Doherty

Es recordada por su pepel como Brenda Walsh. Protagonizó algunas cintas sin relevancia hasta que el productor la rescató de nuevo para "Charmed", la serie que se tradujo al español como "Embrujadas". Tuvo tres matrimonios y hoy sigue siendo esposa de Kurt Iswarieko.

En marzo de 2015 le diagnosticaron un cáncer de mama que ha logrado superar, con este tema es ampliamente abierta en sus redes. En ese mismo año grabó la serie televisiva "Heathers".

(Foto: Oficial)

Luke Perry



El intérprete de Dylan Mckay falleció tras sufrir un derrame cerebral masivo el 4 de marzo de 2019.

Apareció en la película independiente "The Florentine", al lado de estrellas como Hal Holbrook, Jim Belushi, Michael Madsen y Mary Stuart Masterson. También estuvo en "El quinto elemento", "Riot", "Normal Life", "American Strays", también del largometraje de "Buffy, The Vampire Slayer".

Realizó la voz en las series animadas "Mortal Kombat", "Hulk", "Padre de Familia", "Johnny Bravo" y "Los Simpson".