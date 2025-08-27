Se acerca la 21K, comienzan cambios en los tramos de la vía

- Si transitas por el lugar, toma en cuenta los cambios en la vía. OTRAS NOTICIAS: ¡Vuelve la 21K! Habilitan inscripciones para carrera de la ciudad La carrera 21K se acerca y la Municipalidad de Guatemala ya está en los preparativos. Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el montaje ha comenzado, lo cual podría ocasionar cambios en la vía. 21K Ciudad Guatemala se realizará este último domingo de agosto del 2025.#PMTGuatemalaEnTodo #TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/dZsyc2QZfs — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 27, 2025 Este es uno de los eventos más esperados del año y se realizará este domingo 31 de agosto, a partir de las 7:00 horas, con salida en la 7a. avenida, a un costado del Palacio Municipal. El circuito, con ruta plana, recorrerá sectores como la 6a. y 7a. avenidas de las zonas 1 y 2, avenida Reforma, zonas 9 y 10 y avenida Las Américas, zonas 13 y 14, finalizando en la zona 4, frente al Palacio Municipal. Así avanza el montaje en el área. (Foto: Municipalidad de Guatemala) Durante el trayecto habrá puestos de hidratación, atención médica y animación de parte de alcaldías auxiliares y patrocinadores.