Cameron Fión, la guatemalteca que sorprende con su talento musical

Cameron Fión se ha ganado el corazón de los internautas con su talento, es un verdadero orgullo en su natal Cobán.

Nació en 2006, estudió canto y música en la Escuela de Música y Arte del Municipio de San Pedro Carchá, de donde es originaria y reside.

A los 11 años participó en el Festival Nacional de Canto "Nuestra Voz 2017".

Obtuvo el segundo lugar en la rama juvenil a nivel nacional en Guatepaz 2022, evento organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes y actualmente realiza presentaciones en varios departamentos, ahora cuenta con 17 años.

"Desde chiquita desesperaba a mi familia al punto de que a los 9 años me subí al escenario a una actividad de la escuela y me fue mal por distintas circunstancias, se me apagó el micrófono entre otras cosas y para consolarme, mi mamá me inscribió a un concurso de canto, yo no tenía nada de experiencia, probé y llegué a las semifinales que se celebraron en la ciudad. No gané pero desde ese día supe que me gustaba y que podía lograr algo más en esto porque me apasionaba, así fui creciendo pasito a pasito, no fue de la noche a la mañana y nos falta mucho crecer. Uno siempre necesita aprender en esta profesión", dijo Cameron en una entrevista a Radio Faro Cultural.

Su género favorito es la balada, aunque se desenvuelve en varios estilos: "mis favoritas son las de desamor, muchas personas cercanas me dicen que le pongo mucho sentimiento", siguió.

Recientemente lanzó el cover de "La Llorona" que enamoró a sus seguidores.

Esas son sus presentaciones

