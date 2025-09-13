Caminaba por la orilla de la Interamericana cuando fue atropellado por un camión

La víctima caminaba hacia su casa cuando ocurrió la tragedia.
Un hombre caminaba por la orilla de la carretera, en el kilómetro 128, de la ruta Interamericana, cuando un camión lo atropelló y lo dejó tirado en el asfalto.
El conductor se dio a la fuga.
Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar, encontraron a la víctima aún con vida, por lo que fue trasladada en estado grave a la emergencia del Hospital de Sololá.
El hombre aún no ha sido identificado, pero socorristas afirman que tiene aproximadamente 40 años.
Al momento del accidente vestía pantalón de lona azul, zapatos café, chumpa negra y una camisola de color rojo.
*Con información de Armando Solórzano