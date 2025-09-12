Caminata Multicultural resalta cultura en Quetzaltenango

La Caminata Multicultural se ha consolidado como una de las actividades más esperadas en el marco de la celebración de la independencia en la ciudad Altense.
Quetzaltenango vivió una jornada llena de cultura con la Caminata Multicultural, que reunió a estudiantes de 22 centros educativos del departamento.
Luciendo trajes típicos, los jóvenes presentaron estampas de distintas regiones del país, resaltando la riqueza cultural de Guatemala.
El desfile, que se realiza desde 2007, inició en el Parque Benito Juárez y culminó en el Parque Japón, recorriendo las principales calles ante cientos de espectadores.
David Tirado, director departamental de Educación, subrayó la importancia del evento para fortalecer la identidad cultural juvenil.
Los próximos desfiles que se realizarán en la ciudad de Quetzaltenango serán el del nivel primario el lunes 15 de septiembre, el cual recorrerá las principales calles, posteriormente el 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile de carroza y reinas de la belleza nacional e internacional.