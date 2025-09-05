La "Caminata por la vida" que se realizará este domingo 7 de septiembre

Este domingo únete a esta caminata que le apuesta a la vida.
Este domingo 7 de septiembre se realizará una "Caminata por la vida", la cual busca fomentar el amor por la vida y demostrar que cada paso que damos cuenta.
La actividad saldrá de la Plaza Obelisco, a las 10:00 horas y culminará en la Plaza San Juan Pablo II.
Con este recorrido también se busca prevenir el suicidio y resaltar que cada vida es importante
El evento es organizado por @margaritapsico_paz y @aletaamarillagt