Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La "Caminata por la vida" que se realizará este domingo 7 de septiembre

  • Por Jessica González
05 de septiembre de 2025, 11:36
Únete a este movimiento para fomentar el amor por la vida. (Foto: Shutterstock)

Únete a este movimiento para fomentar el amor por la vida. (Foto: Shutterstock)

Este domingo únete a esta caminata que le apuesta a la vida.

OTRAS NOTICIAS: Conductor se pasa un alto e impacta contra un árbol en zona 5 (video)

Este domingo 7 de septiembre se realizará una "Caminata por la vida", la cual busca fomentar el amor por la vida y demostrar que cada paso que damos cuenta.

La actividad saldrá de la Plaza Obelisco, a las 10:00 horas y culminará en la Plaza San Juan Pablo II.

Con este recorrido también se busca prevenir el suicidio y resaltar que cada vida es importante

El evento es organizado por @margaritapsico_paz y @aletaamarillagt

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar