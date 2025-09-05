Versión Impresa
Conductor se pasa un alto e impacta contra un árbol en zona 5 (video)

  • Por Jessica González
05 de septiembre de 2025, 09:51
Tras el impacto, el conductor logra bajar del auto. (Foto: captura de video)

Tras el fuerte el impacto, el conductor logra bajarse del auto, evidentemente adolorido.

Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre se registró un accidente en la 10 avenida, zona 5 de la ciudad.

Las imágenes de una cámara del sector muestran claramente lo ocurrido.

El conductor se pasa el alto y pierde el control, terminando estrellado contra un árbol que está en un arriate que divide los carriles.

Luego del impacto, se ve cómo el hombre se baja y se queda a media calle, evidentemente adolorido.

Mira aquí el video:

Según las imágenes, durante el percance se logra ver que pasa una patrulla de la PNC por el lugar, pero se desconoce si los agentes regresan a la escena del accidente.

