Conductor se pasa un alto e impacta contra un árbol en zona 5 (video)

Tras el fuerte el impacto, el conductor logra bajarse del auto, evidentemente adolorido.
Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre se registró un accidente en la 10 avenida, zona 5 de la ciudad.
Las imágenes de una cámara del sector muestran claramente lo ocurrido.
El conductor se pasa el alto y pierde el control, terminando estrellado contra un árbol que está en un arriate que divide los carriles.
Luego del impacto, se ve cómo el hombre se baja y se queda a media calle, evidentemente adolorido.
Mira aquí el video:
Según las imágenes, durante el percance se logra ver que pasa una patrulla de la PNC por el lugar, pero se desconoce si los agentes regresan a la escena del accidente.