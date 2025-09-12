Fuertes imágenes: camión atropella a varias personas en festival de India (video)

El trágico accidente ocurrió durante una actividad religiosa.
Un camión irrumpió un festival en la India y dejó 8 muertos y más de 20 heridos.
El accidente ocurrió cerca del paso ferroviario de Mosale Hosahalli, mientras los devotos se dirigían a realizar el ritual de inmersión del ídolo de Ganesh.
En uno de los videos que se viralizó en redes sociales se observa el momento en el que camión entra a toda velocidad y atropella a varias personas.
Mira aquí el impactante momento:
Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de Hassan.
El ministro de Karnataka, Siddaramaiah, lamentó el incidente a través de sus redes sociales.
"Estoy profundamente conmocionado al enterarme de un terrible accidente durante la procesión de inmersión de Ganapati en Mosalehosahalli, Hassan Taluk, donde varias personas perdieron la vida y más de 20 resultaron gravemente heridas. Es sumamente triste que los devotos perdieran la vida tras ser atropellados por un camión durante la procesión de Ganapati", dijo.