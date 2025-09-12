Imágenes posteriores al accidente en donde falleció un estudiante (video)

El auto que llevaba a varios estudiantes para el encendido de la antorcha cayó al vacío.
EN CONTEXTO: Picop se embarranca y deja a un estudiante fallecido
Un picop trasladaba a varios estudiantes en la Aldea Tierra Colorada, Totonicapán, cuando por razones desconocidas perdió el control y cayó a un barranco.
El trágico accidente ocurrió este viernes 12 de septiembre.
El hecho ocurrió en la curva donde se encuentra el puente Chiwix.
Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados para auxiliar a los heridos, quienes trasladaron a 12 personas heridas hacia el Hospital departamental de Totonicapán.
Socorristas reportaron el fallecimiento de estudiante menor de edad en el Centro de Salud del Municipio de Momostenango.