Imágenes posteriores al accidente en donde falleció un estudiante (video)

  • Por Jessica González
12 de septiembre de 2025, 15:56
El trágico accidente dejó a un estudiante fallecido. (Foto: José García/Soy502)

El auto que llevaba a varios estudiantes para el encendido de la antorcha cayó al vacío.

EN CONTEXTO: Picop se embarranca y deja a un estudiante fallecido

Un picop trasladaba a varios estudiantes en la Aldea Tierra Colorada, Totonicapán, cuando por razones desconocidas perdió el control y cayó a un barranco.

El trágico accidente ocurrió este viernes 12 de septiembre.

El hecho ocurrió en la curva donde se encuentra el puente Chiwix.

Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados para auxiliar a los heridos, quienes trasladaron a 12 personas heridas hacia el Hospital departamental de Totonicapán.

Socorristas reportaron el fallecimiento de estudiante menor de edad en el Centro de Salud del Municipio de Momostenango.

Estas son las imágenes posteriores al trágico accidente:

