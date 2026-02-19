Camión de carga vuelca y derriba postes de luz en Ruta Nacional 14

Sobre la ruta hay postes y cables de tendido eléctrico derribados.
Un accidente de tránsito se registró esta mañana sobre el kilómetro 40, Ruta Nacional 14.
Un camión que transportaba productos PVC volcó sobre la vía.
Bomberos Voluntarios de San Juan Alotenango, llegaron al lugar para atender al piloto y al ayudante, quienes resultaron lesionados.
Debido al fuerte impacto, sobre la ruta quedaron postes y cables de tendido eléctrico, por lo que autoridades piden precaución al circular por el sector.