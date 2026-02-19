Versión Impresa
Luego de hacer viral la pedida de mano, relación del jugador de Xelajú termina

  • Por Jessica González
19 de febrero de 2026, 07:24
A pocas horas de anunciar que se casaba, el jugador confirmó la ruptura. (Foto: Instagram)

La pedida de mano del jugador se hizo viral, sin embargo, ya no habrá boda. 

El pasado domingo 15 de febrero, el Estadio Mario Camposeco fue el escenario de una noche no solo deportiva, también romántica. 

Luego de que Xelajú MC derrotará 4-2 a Marquense, el mediocampista de los "superchivos", Derrikson Quirós, llevó a su novia hasta el césped para pedirle matrimonio.

Quirós se arrodilló y le dio el anillo. Ante el "sí" de la novia, los aficionados reaccionaron con aplausos.

Horas después, el jugador compartió el momento en sus redes sociales con este mensaje: "Mi compañera de vida, te amo demasiado".

(Foto: Instagram)
Todo se acabó

Sin embargo, hace unas horas el costarricense anunció que su relación terminó.

"Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", dijo a través de sus redes sociales. 

Quirós afirmó que está enfocado en su carrera, en su equipo y en seguir creciendo como persona, sin brindar detalles sobre lo ocurrido.

(Foto: redes sociales)
