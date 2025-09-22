Camión con desperfectos mecánicos afecta tránsito hacia la capital

-

El camión obstruyó el paso en dos de los cuatro carriles con dirección a la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que durante las primeras horas de este 22 de septiembre un camión presentó desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos, lo que complica el tránsito hacia la ciudad de Guatemala.

Camión con desperfectos mecánicos obstaculiza dos carriles en la subida de Villa Lobos.#TransitoVN pic.twitter.com/o23lXlLbX4 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 22, 2025

El camión obstaculizaba dos de los cuatro carriles con dirección al centro de la ciudad, complicando el tránsito desde el kilómetro 19 hacia el área céntrica con carga vehicular desde los alrededores del parque central con dirección a la calzada concepción para incorporarse al sector de la CA-9 en dirección a la ciudad de Guatemala.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva recomienda a los conductores recomienda a los conductores planificar sus salidas en el sector del bulevar El Frutal y cuesta de Villa Lobos debido a la alta carga vehicular.

Ahora la información del #TransitoVN de las 06:00 horas del 22-09-2025. pic.twitter.com/ntvqYOngKg — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 22, 2025

Antes de las 7:00 de la mañana, el camión fue removido, pero la carga que dejó el percance aún complica la movilidad hacia el centro de la ciudad de Guatemala.

Quevedo reportó otro percance en la ruta de Tubac hacia Torres Petapa donde un carro se empotró en un poste y se incendió, pero afectó el paso del bulevar El Frutal hacia Ciudad Real, lo que afecta dicha ruta alterna hacia la ciudad.