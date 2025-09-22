Camión con góndola vuelca sobre bulevar Los Olivos, zona 18

-

Un camión volcado y otros percances generan complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la ciudad este lunes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala reportó que un camión con góndola volcó en el bulevar Los Olivos, en la entrada de la colonia Santa Elena II, zona 18.

El incidente afecta el ingreso a la colonia y el tránsito que se dirige hacia la colonia Maya. Solo se registraron daños materiales.

Sin embargo, esto genera lentitud en la movilidad en el sector

Otros percances

En otros puntos de la ciudad, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, recomendó precaución a los automovilistas debido a maniobras para retirar un vehículo con desperfectos mecánicos sobre el Periférico, atrás de la colonia Bethania, en la conexión de El Puente El Incienso hacia el puente de El Naranjo.

Por otro lado, Bomberos Municipales atendieron a un motorista lesionado tras un accidente en el carril reversible de la avenida Petapa y 52 calle, zona 12.

El herido fue trasladado a un hospital, mientras que la PMT trabaja para habilitar la circulación hacia el área de El Trébol.