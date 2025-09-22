Temblor de 3.1 sorprende a los guatemaltecos este lunes

El temblor tuvo epicentro en el departamento de Sacatepéquez.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre un sismo con magnitud de 3.1 de 5 kilómetros de profundidad, con epicentro en el departamento de Sacatepéquez.
Las cabeceras más cercanas al epicentro fueron Antigua Guatemala, Guatemala y Chimaltenango.
El sismo de nivel moderado, según el Insivumeh, se registro a las 6:55 de la mañana de este lunes 22 de septiembre.