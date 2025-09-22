Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Temblor de 3.1 sorprende a los guatemaltecos este lunes

  • Por Susana Manai
22 de septiembre de 2025, 07:09
El sismo presentó una profundidad de 5 kilómetros. (Foto ilustrativa: istock)

El sismo presentó una profundidad de 5 kilómetros. (Foto ilustrativa: istock)

El temblor tuvo epicentro en el departamento de Sacatepéquez. 

TE PUEDE INTERESAR: Camión con desperfectos mecánicos afecta tránsito hacia la capital

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre un sismo con magnitud de 3.1 de 5 kilómetros de profundidad, con epicentro en el departamento de Sacatepéquez. 

Las cabeceras más cercanas al epicentro fueron Antigua Guatemala, Guatemala y Chimaltenango

El sismo de nivel moderado, según el Insivumeh,  se registro a las 6:55 de la mañana de este lunes 22 de septiembre. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar