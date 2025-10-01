Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan cuerpo de hombre que cayó de un auto y fue arrastrado por una correntada

  • Por Jessica González
01 de octubre de 2025, 16:54
Tras varios días de búsqueda, finalmente fue localizado. (Foto: captura de video)

Tras varios días de búsqueda, finalmente fue localizado. (Foto: captura de video)

El hombre viajaba en la parte trasera de un picop cuando cayó hacía una correntada.

EN CONTEXTO: Hombre cae de vehículo y es arrastrado hacia el río Naranjo en San Marcos (video)

El pasado 27 de septiembre, un hombre que viajaba en la parte trasera de un vehículo, tipo picop, cayó a la cinta asfáltica y luego fue arrastrado por la corriente del río Naranjo, Coatepeque.

Desde entonces, las autoridades municipales departamentales iniciaron las labores de búsqueda con drones para inspeccionar el área.

Finalmente, tras varios días de búsqueda, Bomberos Voluntarios de Tecún Umán, departamento de San Marcos, localizaron el cuerpo de Mario Estuardo Recinos Patzán, de 42 años. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Recinos fue hallado en una presa en la aldea Santa María El Naranjo, Coatepeque.

Así fue el accidente: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar