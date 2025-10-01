Localizan cuerpo de hombre que cayó de un auto y fue arrastrado por una correntada

El hombre viajaba en la parte trasera de un picop cuando cayó hacía una correntada.
EN CONTEXTO: Hombre cae de vehículo y es arrastrado hacia el río Naranjo en San Marcos (video)
El pasado 27 de septiembre, un hombre que viajaba en la parte trasera de un vehículo, tipo picop, cayó a la cinta asfáltica y luego fue arrastrado por la corriente del río Naranjo, Coatepeque.
Desde entonces, las autoridades municipales departamentales iniciaron las labores de búsqueda con drones para inspeccionar el área.
Finalmente, tras varios días de búsqueda, Bomberos Voluntarios de Tecún Umán, departamento de San Marcos, localizaron el cuerpo de Mario Estuardo Recinos Patzán, de 42 años.
Recinos fue hallado en una presa en la aldea Santa María El Naranjo, Coatepeque.
Así fue el accidente: