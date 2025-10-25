¡Accidente de tránsito! Dos camiones colisionan en la Villalobos (video)

-

El incidente vehicular se produjo la noche de este 24 de octubre.

Un accidente de tránsito se registró la noche de este viernes 24 de octubre, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

En el incidente se vieron involucrados dos vehículos de transporte pesado que colisionaron en la bajada de Villalobos, indicaron las autoridades de tránsito.

La PMT de Villa Nueva comentó que ya se se encuentra coordinando en el lugar para regular el tránsito el cual ha sido afectado debido al percance.

En las imágenes se observa que un tráiler impactó en la parte trasera de otro transporte similar.

Vea el video:

#URGENTE hecho de tránsito en la bajada de Villalobos, involucrados dos vehículos de transporte pesado, #PMTVillaNueva coordina en el lugar, precaución en el sector. pic.twitter.com/eWvVl4yfz9 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 25, 2025

Las autoridades le han solicitado a los conductores que transitan en el sector que manejen con precaución para evitar más accidentes.