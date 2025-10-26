¡Campeones en Atletismo! Pacay y Villegas conquistan Medio Maratón

-

El encanto de Cobán, Alta Verapaz, se hizo sentir este domingo con el Medio Maratón de los XII Juegos Centroamericanos, una de las competencias más esperadas dentro del atletismo de fondo.

El recorrido, que culminó en el histórico Estadio Verapaz, fue escenario del doblete dorado para Guatemala en ambas categorías, gracias a los triunfos de Mario Pacay y Heidy Villegas, quienes demostraron su dominio ante los mejores fondistas del istmo.

Desde los primeros kilómetros, el ritmo fue fuerte y calculado. Los guatemaltecos Pacay y Alberto González tomaron la delantera, imponiendo un paso exigente que solo el costarricense Daniel Johanning logró mantener en los primeros tramos.

A menos de diez kilómetros de la meta, Pacay realizó su ataque final, tomando ventaja sobre su compatriota y cruzando la línea de meta como campeón centroamericano.

Mario Pacay gana el oro en casa



El cobanero se impuso en el Medio Maratón de los #JCA2025, seguido por su compatriota Alberto González y Daniel Johanning.



Una carrera llena de emoción en las calles de Alta Verapaz.

Una historia parecida se vivió en la rama femenina, donde las guatemaltecas Heidy Villegas y Sandra Raxón marcaron el ritmo desde el inicio, corriendo juntas gran parte del trayecto.

En el kilómetro 15, Villegas cambió el paso con un fuerte ataque, logrando despegarse de Raxón y mantener una cómoda distancia hasta el final.

Reyes del atletismo

Con estas dos preseas doradas obtenidas en el Medio Maratón, Guatemala aseguró el liderato del medallero general del atletismo, superando a Costa Rica en la tabla final.

El conjunto anfitrión cerró su participación con 13 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce, seguido por Costa Rica (11 oros, 12 platas y 8 bronces) y Panamá (8 oros, 3 platas y 4 bronces).