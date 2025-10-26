Tiro con arma de caza impone récords y da un par de oros más

-

La delegación guatemalteca sigue haciendo historia en los XXI Juegos Centroamericanos y esta vez el tiro con arma de caza volvió a destacar en una jornada donde se lograron imponer nuevos récords en la región, además de nuevas medallas de oro.

Guatemala festejó un doble oro en el tiro con arma de caza. El primero llegó en la skeet por equipos masculino, donde, con 354 platos, Sebastián Bermúdez, Diego Bermúdez y Carlos Padilla se llevaron el primer lugar y un nuevo récord centroamericano. Más tarde, Bermúdez fue campeón en Skeet Masculino al romper 50 platos, estableciendo otra cifra regional.

El canotaje dejó otro metal dorado para nuestro país. La atleta Nataly González se alzó con el primer puesto de la prueba K1 200 metros femenino, logrando llevar la bandera de Guatemala a lo más alto del podio de la competencia.

Ecuestres también tuvo una jornada positiva en la disciplina de salto por equipos. Los guatemaltecos Álvaro Tejada, Lukene Saravia, Eduardo Castillo y Juan Saenz, lideraron la prueba y saltaron por la medalla dorada en el Club el Pulté.

Allan Osberto López se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 10,000 metros eliminación masculina en el Estadio Los Cuchumatanes, en Huehuetenango, sumando un nuevo metal para nuestro país en el medallero general.

Guatemala se estrenó en el rugby, que se disputa en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Tanto la categoría femenina como la masculina, están en la ruta por alcanzar la medalla dorada. Este domingo se jugarán las finales tras los primeros partidos.