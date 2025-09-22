El campo de fútbol que se convirtió en laguna debido a las lluvias

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el territorio guatemalteco han provocado inundaciones en distintos sectores.

Tal es el caso de un campo de fútbol que quedó inundado por las intensas lluvias, en la comunidad de Santa Elena, ubicada en el municipio de Santa Cruz Barillas, del departamento de Huehuetenango.

El campo de fútbol se encuentra en la comunidad de Santa Elena. (Foto: redes sociales/Ramón de Jesús)

Convirtiéndose en una laguna que refleja la naturaleza que se encuentra alrededor, este terreno de juego ha dejado unas postales muy llamativas.

Un usuario ha logrado captar las fotografías y las compartió en las redes sociales, donde se logra ver el agua como si se tratara de un espejo.

El agua cubre más de la mitad de los postes de las porterías. (Foto: Redes Sociales/Ramón de Jesús)

Según algunos internautas, esto ya ha sucedido con anterioridad, cuando llueve en la localidad, debido al área donde se ubica el campo.

A pesar de la inundación, se refleja la naturaleza del lugar. (Foto: Redes sociales/Ramón de Jesús)