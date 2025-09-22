Versión Impresa
Las imágenes tras el deslave e inundaciones en la ruta al Pacífico (videos)

  • Por Geber Osorio
22 de septiembre de 2025, 14:59
El deslave se produjo la noche del domingo tras las fuertes lluvias. (Foto: Wilder López/colaborador)

Un carril auxiliar fue habilitado hacia el sur del país. Los incidentes ocurrieron tras las fuertes lluvias del domingo. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un deslave ocurrido en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Palín, que afecta el tránsito hacia el sur.

El deslave se produjo debido a las fuertes lluvias en el sector. (Foto: Wilder López/Soy502)
Las autoridades ya han coordinado para hacer limpieza en el área afectada de la carretera que conduce hacia el sur del territorio guatemalteco.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) integró un cargador frontal para colaborar con la liberación del paso vehicular, según indicó Óscar Estrada, supervisor de Covial.

Se integró un cargador frontal por parte de Covial. (Foto: Óscar Estrada)
De momento, se instaló un carril auxiliar ya que por las labores de limpieza se encuentra inhabilitado un tramo de la carretera con dirección hacia el sur.

Los vehículos de transporte pesado han complicado aún más el tránsito, el cual se ha visto afectado hasta la ciudad de Guatemala.

Los vehículos de transporte pesado han transito lentamente. (Foto: Wilder López/colaborador)
