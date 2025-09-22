Las imágenes tras el deslave e inundaciones en la ruta al Pacífico (videos)

Un carril auxiliar fue habilitado hacia el sur del país. Los incidentes ocurrieron tras las fuertes lluvias del domingo.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un deslave ocurrido en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Palín, que afecta el tránsito hacia el sur.
Las autoridades ya han coordinado para hacer limpieza en el área afectada de la carretera que conduce hacia el sur del territorio guatemalteco.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) integró un cargador frontal para colaborar con la liberación del paso vehicular, según indicó Óscar Estrada, supervisor de Covial.
De momento, se instaló un carril auxiliar ya que por las labores de limpieza se encuentra inhabilitado un tramo de la carretera con dirección hacia el sur.
Los vehículos de transporte pesado han complicado aún más el tránsito, el cual se ha visto afectado hasta la ciudad de Guatemala.