CANG acciona ante amparo de Sala Sexta por elección de magistrado de la CC

El CANG accionó ante el amparo que otorgó la Sala Sexta y que modifica la convocatoria a la elección de magistrado titular y suplente de la CC.

Luego que la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo otorgara un amparo y ordenara modificar la convocatoria para elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), autoridades de dicha organización presentaron dos acciones.

La primera fue una aclaración ante la Sala Sexta, para que explique algunos términos incluidos en el amparo.

La segunda acción fue ante la CC con un ocurso, en contra de la resolución del amparo otorgado por la Sala Sexta.

Estas acciones se dan a pocas horas del proceso de elección, el cual está convocado para el 4 de febrero.

La pelea legal

El CANG convocó a la elección de magistrado titular y suplente de la CC para el próximo 4 de febrero.

En la convocatoria se incluye a todos los agremiados del CANG, entre estos abogados y profesionales de ciencias afines, tal como ha ocurrido en otras elecciones.

Sin embargo, los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume presentaron un amparo ante la Sala Sexta señalando ilegalidades. Esta Sala otorgó el amparo y dejó fuera de la elección a profesionales afínes.

Entre los magistrados de la Sala que otorgaron el amparo están: Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Morales Gómez y Caren Guzmán Sagastume, las dos mujeres, han sido fotografíadas junto con el magistrado de la CC, Nester Vásquez, quien además, busca su reelección.

Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)

Ahora el CANG, busca garantizar que todos los agremiados puedan votar en la elección del 4 de febrero.