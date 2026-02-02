CANG: Sala ordena que solo abogados puedan elegir magistrado de CC

A dos días de la elección de magistrado titular y suplente de la CC, una Sala otorgó un amparo y dejó fuera de la participación a profesionales afines.
Te interesa: Accionan ante la CC para que ciencias afines participen en elección del CANG
El próximo 4 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirá a un magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). La convocatoria fue hecha para que todos los agremiados participaran.
Sin embargo, un amparo otorgado por la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, resolvió dejar fuera a los profesionales afines y que solo abogados y notarios participen.
Con este amparo otorgado a los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume, se excluye a politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas.
El amparo fue otorgado por los magistrados: Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Morales Gómez y Caren Guzmán Sagastume.
Según fotografías compartidas en redes sociales, dos de las magistradas que otorgaron el amparo han participado en actividades que promueve al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien busca su reelección.
Aunque este amparo no permitirá que ciencias afines voten, aún hay acciones legales pendientes de resolver, las cuales podrían tener otro criterio.