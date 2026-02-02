CANG: Sala ordena que solo abogados puedan elegir magistrado de CC

El próximo 4 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirá a un magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). La convocatoria fue hecha para que todos los agremiados participaran.

Sin embargo, un amparo otorgado por la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, resolvió dejar fuera a los profesionales afines y que solo abogados y notarios participen.

Con este amparo otorgado a los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume, se excluye a politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas.

El amparo fue otorgado por los magistrados: Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Morales Gómez y Caren Guzmán Sagastume.

Según fotografías compartidas en redes sociales, dos de las magistradas que otorgaron el amparo han participado en actividades que promueve al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien busca su reelección.

Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)