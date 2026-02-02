Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

CANG: Sala ordena que solo abogados puedan elegir magistrado de CC

  • Por Dulce Rivera
02 de febrero de 2026, 17:20
El 4 de febrero el Colegio de Abogados votará para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero una Sala indicó que profesionales afínes no pueden votar. (Foto: Soy502/archivo)

El 4 de febrero el Colegio de Abogados votará para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero una Sala indicó que profesionales afínes no pueden votar. (Foto: Soy502/archivo)

A dos días de la elección de magistrado titular y suplente de la CC, una Sala otorgó un amparo y dejó fuera de la participación a profesionales afines. 

Te interesa: Accionan ante la CC para que ciencias afines participen en elección del CANG

El próximo 4 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirá a un magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). La convocatoria fue hecha para que todos los agremiados participaran. 

Sin embargo, un amparo otorgado por la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, resolvió dejar fuera a los profesionales afines y que solo abogados y notarios participen. 

Con este amparo otorgado a los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume, se excluye a politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas. 

(Foto: Guatemala Visible)
(Foto: Guatemala Visible)

(Foto: Guatemala Visible)
(Foto: Guatemala Visible)

El amparo fue otorgado por los magistrados: Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Morales Gómez y Caren Guzmán Sagastume. 

(Foto: Guatemala Visible)
(Foto: Guatemala Visible)

Según fotografías compartidas en redes sociales, dos de las magistradas que otorgaron el amparo han participado en actividades que promueve al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien busca su reelección. 

Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)
Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)

Aunque este amparo no permitirá que ciencias afines voten, aún hay acciones legales pendientes de resolver, las cuales podrían tener otro criterio. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar