Guatemalteco Javier Garistú graba material con El "Potro" Caballero

Javier Garistú el "Charro de Guatemala" ha dado de qué hablar con un sencillo grabado en colaboración con el mexicano Luis "Potro" Caballero.
OTRAS NOTICIAS: Periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante hace voluntariado en Guatemala
Se trata del tema "Ve y Publícalo" que grabaron en Guatemala y al que le apuestan un gran éxito. Ambos sorprendieron al unirse en una balada ranchera romántica que retrata el desamor en la era digital.
Esta es la historia hecha canción de una chica que, tras una ruptura, comparte en redes sociales una supuesta felicidad, mientras el verdadero amor de su vida —quien narra la historia sabe que detrás de cada publicación se esconde un corazón roto. Este material forma parte del álbum "Melancolías de un Charro".
"Mi gente linda, 'Ve y Publícalo' junto a Luis Potro Caballero... No se la pueden perder, esta canción la hicimos con todo el corazón para ustedes ¿Listos para cantarla conmigo desde el primer día?", se lee.
Acerca de Javier Garistú
Se trata de un artista guatemalteco especializado en rancheras, es hijo del presentador de noticias Luis Garistú quien es su mayor inspiración.
Pudes escuchar a Javier Garistú la puedes en Facebook, Instagram, YouTube, Web como en TikTok y en Spottify, Apple Music, YoutubeMusic.
MIRA: