Periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante hace voluntariado en Guatemala

  • Por Selene Mejía
23 de septiembre de 2025, 12:13
Gustavo Adolfo Infante realiza voluntariado en Guatemala. (Foto: Oficial)

Gustavo Adolfo Infante da de qué hablar al realizar voluntariado en Guatemala junto a Flaminia Villagrán. 

El periodista de espectáculos mexicano fue invitado a la labor social de la artista y médico guatemalteca y esta vez, recorrieron Quetzaltenango, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre.

gustavo adolfo infante guatemala 1
Foto: Gustavo Adolfo Infante.

Flaminia entregó botiquines de emergencia en compañía del comunicador, en una linda colaboración a favor de familias vulnerables, que no cuentan con servicios médicos al alcance de sus comunidades. 

"No sabes qué reconfortante y qué maravilla", explicó acerca de su experiencia en una escuela de fin de semana a la que asisten los pequeños, pues trabajan para apoyar a sus padres entre semana.

gustavo adolfo infante
Foto: Oficial.

¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante Seañez es presentador, conductor​ y periodista mexicano, famoso por las secciones de espectáculos de Grupo Imagen y la cadena Univision. El famoso ha ganado un lugar al obtener exclusivas de la mano de los famosos. 

MIRA

gustavo adolfo infante guatemala 2
Foto: Oficial.

@deprimeramanoitv #GustavoAdolfoInfante entregó botiquines a poblaciones indígenas en Guatemala, nuestro conductor nos cuenta su experiencia ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano a las 3 PM por el 3.1 de #ImagenTelevisión! ♬ sonido original - De Primera Mano

  • Últimas noticias de Guatemala

