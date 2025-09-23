Periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante hace voluntariado en Guatemala

Gustavo Adolfo Infante da de qué hablar al realizar voluntariado en Guatemala junto a Flaminia Villagrán.
El periodista de espectáculos mexicano fue invitado a la labor social de la artista y médico guatemalteca y esta vez, recorrieron Quetzaltenango, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre.
Flaminia entregó botiquines de emergencia en compañía del comunicador, en una linda colaboración a favor de familias vulnerables, que no cuentan con servicios médicos al alcance de sus comunidades.
"No sabes qué reconfortante y qué maravilla", explicó acerca de su experiencia en una escuela de fin de semana a la que asisten los pequeños, pues trabajan para apoyar a sus padres entre semana.
¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?
Gustavo Adolfo Infante Seañez es presentador, conductor y periodista mexicano, famoso por las secciones de espectáculos de Grupo Imagen y la cadena Univision. El famoso ha ganado un lugar al obtener exclusivas de la mano de los famosos.
