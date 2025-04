¿Lo reconocieron? Cantante Melendi de paseo en centro comercial de la ciudad (video)

-

El cantautor español fue visto en un centro comercial de la ciudad, antes de su show.

La noche del jueves 24 de abril, Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi, se presentó frente a cientos de guatemaltecos en Forum Majadas con un show musical.

El intérprete de "Un violinista en tu tejado" puso a cantar y bailar a su audiencia, justo como ocurrió en marzo de 2023 cuando vino al país por última vez.

Foto: Diego Solís

Previo a su show en Guatemala, el famoso fue captado por una seguidora mientras paseaba por un centro comercial de zona 11 capitalina.

En un clip compartido en TikTok, se observa a Melendi acompañado de miembros de su equipo mientras recorre los pasillos del lugar.

Foto: captura de video

Algo que usuarios destacaron en comentarios es que, el momento que quedó grabado no evidencia que guatemaltecos se acercaran al cantante.

Algunos indican que quizá no fue reconocido, mientras que otros aseguran que habrían corrido para tomarse una foto con él.

Foto: captura de video/Bridith Escobedo

"¿Cuándo fue eso?". "Cómo que anda caminando en Gt y no veo que nadie se le acerque", "Te amo Melendi, ¿por qué no me pasan esas cosas a mí?", "Jaja yo dije en qué momento cambió tanto Melendi", "Afortunado, yo le hubiera pedido una foto", se lee.

@brdithescobedo #melendioficial #melendi #melendifans1 #guatemala #paratii ♬ La promesa - Melendi

En menos de 24 horas, el clip sobrepasó las 300 mil vistas. Además, en otros videos la seguidora dejó ver que logró fotografiarse con el cantante.

Mira:

#melendi #melendifans1 #gira20añosmelendi #guatemala ♬ Caminando por la vida - Melendi @brdithescobedo La favorita de Dios #melendioficial

TE INTERESA: Estos son los conciertos confirmados en Guatemala para 2025