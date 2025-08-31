Cantante Nivian Jiménez es la nueva Señorita Quetzaltenango

-

La joven que canta y sueña con la aviación ganó la corona.

Nivian Guadalupe Jiménez, fue electa y coronada Señorita Quetzaltenango 2025-2026 en el centenario Teatro Municipal de dicha ciudad, que celebra la Feria Centroamenicana de la Independencia.

La joven, de 20 años, es oriunda de La Esperanza, y también ostenta la corona de Señorita Flor de Mayo 2025-2026 de ese municipio.





Nivian se ve como una futura auxiliar de aviación. (Foto: Archivo)

Es una persona multifacética, es cantante, animadora y conductora de eventos. También participó en el certamen de Miss Teen Quetzaltenango 2022.

En la actualidad estudia comunicación, específicamente locución, además de la carrera de auxiliar de aviación, canta mariachis y en una marimba orquesta, asimismo, es conductora de eventos.





Nivia tiene una privilegiada voz, ha interpretado música ranchera y ha cantado en una marimba.

Dentro de la labor social que espera realizar durante su reinado, se encuentra el apoyo a los adultos mayores, rescate y cuidado de animales en situación de calle, salud mental y protección al medio ambiente, acciones que pretenden realizar en conjunto común instituciones gubernamentales y ONG.





Con 20 años, Nivian Jiménez suma coronas: Señorita Flor de Mayo y Señorita Quetzaltenango 2025-2026. Talento y carisma en una sola reina. (Foto: Archivo)

"Esta corona se la quiero dedicar a mi abuela que se encuentra en el cielo, pero sé que esta noche me está acompañado, gracias Quetzaltenango, expresó.





La nueva reina también es una apasionada de los medios de comunicación. (Foto: Archivo)

Jiménez recibió la corona y la banda que la acredita como la soberana de la belleza altense y Q25 mil.

Por aparte, asume el compromiso de representar al departamento en el Certamen de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, que se desarrollará el 13 de septiembre.

