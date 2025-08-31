Cantante Nivian Jiménez es la nueva Señorita Quetzaltenango

La joven que canta y sueña con la aviación ganó la corona.
Nivian Guadalupe Jiménez, fue electa y coronada Señorita Quetzaltenango 2025-2026 en el centenario Teatro Municipal de dicha ciudad, que celebra la Feria Centroamenicana de la Independencia.
La joven, de 20 años, es oriunda de La Esperanza, y también ostenta la corona de Señorita Flor de Mayo 2025-2026 de ese municipio.
Es una persona multifacética, es cantante, animadora y conductora de eventos. También participó en el certamen de Miss Teen Quetzaltenango 2022.
En la actualidad estudia comunicación, específicamente locución, además de la carrera de auxiliar de aviación, canta mariachis y en una marimba orquesta, asimismo, es conductora de eventos.
Dentro de la labor social que espera realizar durante su reinado, se encuentra el apoyo a los adultos mayores, rescate y cuidado de animales en situación de calle, salud mental y protección al medio ambiente, acciones que pretenden realizar en conjunto común instituciones gubernamentales y ONG.
"Esta corona se la quiero dedicar a mi abuela que se encuentra en el cielo, pero sé que esta noche me está acompañado, gracias Quetzaltenango, expresó.
Jiménez recibió la corona y la banda que la acredita como la soberana de la belleza altense y Q25 mil.
Por aparte, asume el compromiso de representar al departamento en el Certamen de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, que se desarrollará el 13 de septiembre.