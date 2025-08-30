Nivian Guadalupe Jiménez es electa como "Señorita Quetzaltenango"

En una velada llena de elegancia, belleza y cultura, Nivian Guadalupe Jiménez fue electa y coronada como Señorita Quetzaltenango 2025-2026.
LEE TAMBIÉN: Plasmando la cultura guatemalteca en joyas
Nivian Jiménez recibió la corona y la banda que la acredita como la máxima soberana de la belleza altense, en una noche cargada de emoción, aplausos y gritos de ovación para las nueve aspirantes. El evento se llevó a cabo en el centenario Teatro Municipal de Xela.
A partir de ahora, Nivian representará al departamento en el certamen de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, que se desarrollará el 13 de septiembre.
Durante la velada, se entregaron varios premios y reconocimientos como el de Miss Fotogénica, siendo Ángeles Giselle Calderón, la joven sobresaliente.
Las demás aspirantes fueron: Esteicy Dallana Calderón Castañeda, Claudia Marisol Flores García, Elly María de León Ríos, Abril Emicel López Guerra, Leticia Maricarmen Herrera Pérez, Yulma Alejandra de León Cifuentes y Virginia Aransazú Loarca Juárez.
El espectáculo musical estuvo a cargo de la reconocida cantante Fabiola Roudha quien interpretó grandes éxitos como "Gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal, lo que hizo vibrar al público presente en el teatro, y fue el complemento perfecto para una noche qué destacó por la belleza y elegancia de sus participantes.