Captan loros de nuca amarilla en el campus central de la Usac

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Una pareja de loros "nuca amarilla" fue captada en los árboles del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Las aves originarias de Guatemala y toda Mesoamérica, han buscando en barrancos y zonas boscosas de la ciudad su casa, y la zona 12 no es la excepción.

Desde hace varios meses personas que caminan o se ejercitan alrededor a las instalaciones han escuchado el graznido de estos ejemplares, al seguirlos, notaron su presencia, principalmente en los edificios S9 y S10, también han sido vistos en la Plaza de los Mártires, cerca de las instalaciones de Odontología y frente a la Rectoría.

En otros lugares

Otras personas han hecho avistamientos cerca de las instalaciones del Irtra, en zona 12 o en zonas como 15 y 16, debido a que en estos lugares hay barrancos y pequeños bosques donde reside fauna silvestre.

Existe cada vez más avistamientos de ejemplares silvestres por parte de vecinos, en áreas urbanas debido a la pérdida de los hábitats.

Es importante que si ves un animal silvestre no lo molestes, ya que regularmente se encuentra en su entorno, recuerda que la ciudad está rodeada por barrancos aún intactos que guardan vida.

Loros de nuca amarilla

Se trata de una especie de ave psitaciforme de la familia Psittacidae. Habita en selvas entre el sur de México y América Central. ​

Recientemente fue declarada como especie en peligro crítico de extinción por la Lista Roja de la UICN debido a una disminución dramática en la extensión de su área de distribución, ha perdido más del 92% de su población salvaje en las últimas tres generaciones.

La disminución de su población se debe a la deforestación y la captura para el comercio ilegal de loros como mascota.

Este loro imita fácilmente los sonidos y en cautiverio, el habla humana, razón por la que es popular en la avicultura.

MIRA:

Foto: Fredy Hernández/Soy502.

Foto: Fredy Hernández/Soy502.

Foto: Fredy Hernández/Soy502.

Foto: Fredy Hernández/Soy502.