¡Impresionante! Captan momento exacto cuando un rayo cae en la zona 12 (video)

  • Por Geber Osorio
09 de octubre de 2025, 21:02
Ciudad de Guatemala
Un rayo impactó en ingreso a residencial ubicado en la zona 12. (Foto: captura de video)

Una cámara de seguridad logró grabar el impacto.

La tarde de este jueves 9 de octubre se registraron fuertes lluvias en la ciudad de Guatemala.

Las intensas precipitaciones estuvieron acompañadas de una tormenta eléctrica que causó terror en los ciudadanos, debido a que también se formó un remolino de grandes proporciones.

Por ello, se reportaron caída de rayos en la ciudad capital, pero uno de ellos fue captado por una cámara de seguridad.

Dicho rayo golpeó un árbol en la 31 calle de la zona 12, entre avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul.

Esto sucedió cerca del ingreso de un residencial que se encuentra en el sector y en las imágenes se observa cuándo salen chispas tras el impacto.

Vea el video:

