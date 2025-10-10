Remolino derriba valla publicitaria y cae sobre viviendas en zona 12 capitalina

Valla publicitaria, metida dentro de una casa, fue a caer en varios techos de calzada Aguilar Batres 2 calle zona 12. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/WXdZxAdtxa