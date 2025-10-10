Remolino derriba valla publicitaria y cae sobre viviendas en zona 12 capitalina

El fenómeno natural se registró la tarde de este 9 de octubre.
ARTÍCULO RELACIONADO: Graban torbellino desde varios puntos de la ciudad de Guatemala (videos)
Un remolino acompañado de fuertes lluvias y tormenta eléctrica provocaron daños materiales durante horas de la tarde de este jueves, en el departamento de Guatemala.
Entre los estragos que causaron se encuentra una valla publicitaria que fue derribada, la cual cayó sobre viviendas ubicadas en la 2a. calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que según informe preliminar, no hubo personas lesionadas.
Debido a este inconveniente, las viviendas y el servicio de energía eléctrica sufrieron daños.