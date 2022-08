Captan a nutria mientras nada en río de Alta Verapaz (Video)

La compañía de una juguetona nutria sorprendió a una pareja de turistas que no dudó en captar el sorprendente momento debido a la rareza de ver a este animal en su hábitat.

A través de la cuenta de TikTok "Viaja Con Nosotros GT" los autores compartieron este tierno avistamiento, ocurrido mientras caminaban por el bosque a la orilla del río Río Sachichaj, conocido localmente como Sacbá en Alta Verapaz.

En dos videos se aprecia al ejemplar nadando en el afluente, luego sale del agua y camina con curiosidad ante los visitantes.

En un segundo clip la nutria se encuentran en el agua y se divierte siguiendo la corriente, moviéndose de un lado a otro mientras para en algunas ramas para mirar directo a quienes la graban.

"Mirála, wow, está aquí arriba, ¡que bella!, aquí está, no la espantes, no te muevas, te está viendo, está preciosa", se escucha. En la descripción se lee: "no nos esperábamos ver una nutria".

Las nutrias de río se alimentan de pequeños peces, ranas y animales acuáticos. Están en peligro de extinción y su presencia es de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. En Guatemala habita la Lontra longicaudis (nutria neotropical), conocida como "perro de agua", que puede medir hasta 1.2m, de longitud.

El río Sachichaj es una corriente situada al Norte del país, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Este hermoso río está rodeado de árboles, un sitio muy tranquilo que aún cuenta con bosque primario, poco alterado por el hombre.

MIRA LOS VIDEOS:

#foryou #tiktokguatemala ♬ el que use este audio es normal - Ntsl @viajaconnosotrosgt Qué es eso!! #guatemala