Video: captan paseo de jaguar y sus cachorros en la Selva Maya petenera

La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala posee una variedad en la fauna.
OTRAS NOTICIAS: La artesanía viva de Quetzaltenango te espera en estas fiestas patrias, Xelafer 2025
El biólogo Rony García-Anleu compartió en su cuenta de X, un video del peculiar paseo de una familia de jaguares.
Con una cámara trampa instalada en el Parque Nacional Laguna del Tigre se lograron obtener las espectaculares imágenes.
En el video se observa el momento en el que la jaguar pasa frente a la cámara y detrás de ella la siguen sus dos cachorros.
Los internautas quedaron sorprendidos por las imágenes, pero también solicitan a las autoridades que se brinde atención a este parque, ubicado en la Selva Maya de Petén, ya que la deforestación, los incendios forestales y otras actividades degradan el ecosistema.