Serrano Elías: MP asegura que impugnó y recusó al juez Fredy Orellana

El 18 de febrero se informó que el juez Fredy Orellana anuló las órdenes de captura en contra del expresidente Jorge Serrano Elias. El Ministerio Público aseguró que dicha resolución fue impugnada.

EN CONTEXTO: Juez Fredy Orellana habría anulado órdenes de captura contra Serrano Elias

Tras conocerse que las órdenes de captura en contra del expresidente Jorge Serrano Elías, fueron anuladas por el juez Fredy Orellana, el Ministerio Público aseguró que fue una decisión unilateral, y que accionaron en contra de ella.

"El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en ningún momento ha faltado a su deber constitucional de ejercer la acción penal pública. En consecuencia, es totalmente falsa toda información que señale o insinúe inactividad por parte de la Fiscalía en relación con las resoluciones emitidas por el juez Fredy Orellana", indicó el MP.

Según lo informado por el ente investigador, desde 1993 el MP ha reiterado cada año las órdenes de captura en contra de Serrano Elías y que el 5 de marzo de 2024, el exgobernante fue declarado en rebeldía.

También detalló que el juez sexto se excusó de seguir conociendo el caso, por lo que el mismo fue trasladado el 8 de octubre de 2025 por la Sala de Apelaciones hacia el juez Séptimo, Fredy Orellana.

La resolución de Orellana

De acuerdo con el MP, la decisión de anular las órdenes de captura contra Serrano Elías fue tomada el 5 de enero de este año por el juez Orellana, quien lo resolvió con base a una solicitud escrita que presentó la defensa del acusado.

El MP dijo que el juez no brindó audiencia a las partes y declaró con lugar una actividad procesal defectuosa.

"Esta resolución fue notificada el 6 de enero a la Fiscalía, la cual inmediatamente interpuso recurso de reposición contra lo resuelto, el cual fue rechazado. Derivado de estas actuaciones, el 3 de febrero de 2026 el Ministerio Público interpuso un amparo, el cual aún se encuentra pendiente de resolución", dijo el MP.

También confirmaron que presentó una recusación en contra de Orellana, la cual fue rechazada por el juez, por lo que apelaron, la cual fue rechazada. Posteriormente presentaron una segunda recusación en contra de Orellana".

"En virtud de estas acciones, actualmente la fiscalía analiza la posibilidad de presentar un segundo amparo", dijo el MP.