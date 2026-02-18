Juez Fredy Orellana habría anulado órdenes de captura contra Serrano Elias

-

El juez Fredy Orellana del juzgado Séptimo habría anulado la órdenes de captura en contra del expresidente Jorge Serrano Elías.

El expresidente Jorge Serrano Elias exiliado en Panamá desde 1993, podría librarse de la persecución penal en su contra.

Este miércoles, trascendió que el juez Fredy Orellana, anuló las órdenes de captura en su contra, las cuales fueron giradas hace 33 años por la comisión de 13 delitos.

La carpeta judicial fue trasladada a Orellana a inicios de 2025, por decisión de la Cámara Penal, anteriormente, estaba en el juzgado Sexto.

La defensa de Serrano Elías, la cual requirió que se anulara las órdenes de captura, por la prescripción de algunos delitos y porque el Ministerio Público no ha accionado en los últimos años.

La decisión de Orellana de anular las órdenes, habría ocurrido sin oposición del MP. Esto abre el camino para que el expresidente pueda volver a Guatemala.

Soy502 realizó una consulta con el MP, al cierre de esta nota, el ente investigador no ha respondido a las consultas.

Serranazo

Serrano Elías salió del país en 1993 cuando intentó disolver el Congreso de la República y Corte Suprema de Justicia, lo que fue considerado un rompimiento del orden constitucional.

Ese momento fue denominado "Serranazo", y a partir de ello, empezó la persecución penal por los delitos de violación a la Constitución, desacato, abuso de autoridad, abandono del cargo, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, fraude, usurpación, entre otros.

Al abandonar Guatemala, Serrano Elías se refugió en Panamá, en donde no hay extradición hacia el país y reside allí desde entonces. Además, cada vez que se aproxima la época electoral en Guatemala, el expresidente prófugo, comparte opiniones sobre posibles candidatos.