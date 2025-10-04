Hay un capturado: realizan operativos contra taxis piratas en zona 15

El operativo se realiza en el bulevar Vista Hermosa.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo en contra de taxis piratas y motocicletas, en el bulevar Vista Hermosa, zona 15.
Esto con la finalidad de verificar que los conductores no transporten ilícitos y que los vehículos no cuenten con algún tipo de reporte o alteración.
Según DIPANDA, se logró la captura de un hombre buscado por asociación ilícita.
Se trata de Jorge López, de 25 años, quien al momento de su captura conducía un taxi, y es requerido por un juzgado de la capital desde el 6 de septiembre del 2024.
El operativo inició desde horas de la madrugada en puntos clave, y continuarán durante el día.