Hay un capturado: realizan operativos contra taxis piratas en zona 15

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
04 de octubre de 2025, 09:45
Los operativos comenzaron desde la madrugada de este sábado. (Foto: archivo/Soy502)

El operativo se realiza en el bulevar Vista Hermosa.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo en contra de taxis piratas y motocicletas, en el bulevar Vista Hermosa, zona 15.

Esto con la finalidad de verificar que los conductores no transporten ilícitos y que los vehículos no cuenten con algún tipo de reporte o alteración.

Según DIPANDA, se logró la captura de un hombre buscado por asociación ilícita.

Se trata de Jorge López, de 25 años, quien al momento de su captura conducía un taxi, y es requerido por un juzgado de la capital desde el 6 de septiembre del 2024.

(Foto: PNC)
El operativo inició desde horas de la madrugada en puntos clave, y continuarán durante el día.

