Por conflicto de tierras: hombre armado ataca a padre e hijo en su vivienda

Un hombre entró directo a la casa e hirió primero al padre.
La tranquilidad de la noche se convirtió en una pesadilla para una familia en el caserío El Limón, aldea El Palmar, Chiquimula.
Padre e hijo fue atacados en su propia casa.
Las víctimas fueron identificadas como Juventino Navas, de 50 años, y su hijo Porfirio Navas Molina, de 28.
Testigos relatan que un joven armado llegó hasta la casa y disparó contra el padre, luego hirió a Porfirio con un arma blanca, dejándole una grave lesión en la mano derecha.
El grito desesperado de auxilio movilizó a los socorristas, quienes de inmediato los trasladaron a un centro asistencial.
Ya fueron amenazados
Don Juventino aseguró que el ataque no fue casualidad, sino la consecuencia de un conflicto de tierras que viene desde hace meses.
"Nos han amenazado de muerte en varias ocasiones, hoy cumplieron parte de esas amenazas", declaró.
La comunidad vive ahora sumida en el miedo y exige justicia. Los vecinos temen que este ataque sea apenas el inicio de una escalada de violencia que podría cobrar más vidas.
*Con información de Carlos Monroy